Show TV’nin dizisi için final kararı
Show TV ekranlarında yayınlanan İçimizden Biri dizisi için final kararı alındı. Dizi 6.bölümüyle ekrana veda edecek.
Son Yaz, Uzak Şehrin Masalı, Baht Oyunu, Kazara Aşk ve İkimizin Sırrı dizilerinin ardından Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri için de final kararı alındı.
Reytinglerde istenilen sonuçları alamayan, ardından da yayın günü değişen
dizinin ilk 3 bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşmuştu. Kanal yönetimi ise dizinin yayın gününü değiştirerek salı akşamına almıştı.
İLK 10 PROGRAM ARASINA GİREMEDİ
Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi, yeni gününde de reytinglerde istenilen sonucu alamadı. Total ve AB gruplarında ilk 10 program arasına giremeyen İçimizden Biri için final kararı alındı.
Ersoy Güler’in yazıp yönettiği dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi oyuncular da rol alıyordu.
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