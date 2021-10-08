Show TV’nin dizisi için final kararı

08 Ekim 2021 Cuma, 00:00

Son Yaz, Uzak Şehrin Masalı, Baht Oyunu, Kazara Aşk ve İkimizin Sırrı dizilerinin ardından Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri için de final kararı alındı.

Reytinglerde istenilen sonuçları alamayan, ardından da yayın günü değişen

dizinin ilk 3 bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşmuştu. Kanal yönetimi ise dizinin yayın gününü değiştirerek salı akşamına almıştı.

İLK 10 PROGRAM ARASINA GİREMEDİ

Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi, yeni gününde de reytinglerde istenilen sonucu alamadı. Total ve AB gruplarında ilk 10 program arasına giremeyen İçimizden Biri için final kararı alındı.

Ersoy Güler’in yazıp yönettiği dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi oyuncular da rol alıyordu.