Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı
'Duvara Karşı', 'Game of Thrones', 'Karanlık Gece' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı. Kekilli'nin hesabı artık Türkiye'den görülebiliyor.
Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filminde Sibel
karakterini canlandıran ve Altın Ayı ile Altın Portakal başta olmak üzere
birçok ödüle layık görülen oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini
kaldırdı.
Oyuncunun profili Türkiye'den girince böyle görünüyordu.
Ünlü oyuncunun engeli kaldırmasıyla artık paylaşımları Türkiye'den de görülebilmeye başladı.
NE OLMUŞTU?
Sibel Kekilli, 2017 yılında Instagram hesabındaki taciz
yorumlarına tepki göstermiş, özellikte Türkiye'de yaşayan kullanıcıların yaptığı
yorumlara daha fazla katlanamayacağını belirterek Türkiye'den Instagram hesabına
girişlerini engellemişti.
AÇIKLAMA YAPMIŞTI: ‘SİZE ACIYORUM!’
Kekilli, Türkiye'den girişlere engel koymadan önce şu
açıklamayı yapmıştı:
"Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok
teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler!
Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk
ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve
iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi
Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere
saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size
acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!
Kısa bir süreliğine veda etme zamanı… Öyle görünüyor ki
paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki
bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada
her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca
varıyor: Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece
ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına
oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak
taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün
hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum."
SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?
Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 tarihinde Heilbronn'da doğdu.
2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın "Duvara
Karşı" filminde başrol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük
başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı.
"Duvara Karşı" filminin yayınlanmasından kısa süre
sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung, oyuncunun daha önce Dilara sahne
ismiyle rol aldığı yetişkin filmleri ortaya çıkardı. Bu haber büyük bir
skandala neden oldu ve Bild-Zeitung gazetesi Alman Basın Konseyi (Deutscher Presserat)
tarafından haberi ele alış şekli nedeniyle kınandı.
'Game Of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinin ikinci sezonuna
katıldı. Dizide Shae adlı karakteri canlandırdı.
Alman Sinema Teşvik Ödülü' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı.
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