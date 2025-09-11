Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şiddet gören maymun 'Şeker', Mersin’de yeni hayatına başlıyor
11.09.2025 14:40:00
Hatay'da kötü muamele gören "Şeker" adlı makak maymun, Mersin Tarsus Doğa Parkı'nda veterinerlerin gözetiminde 14 günlük karantina sürecine başladı ve güvenli yeni yaşamına hazırlanıyor.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen ve bağlanıp tokatlanarak kötü muameleye maruz kalan Makak cinsi maymun, Antakya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. “Şeker” adı verilen maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkı’na teslim edildi.

Veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek karantina bölümüne alınan Şeker, özel bakım ve beslenme desteğiyle yeni yaşamına hazırlanıyor. 14 günlük karantina sürecinin ardından parkta bulunan diğer Makak cinsi maymunların arasına katılacak.

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, Şeker’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Geçmişini bilmediğimiz için belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Bu süreçte özel bakım ve destekleyici tedaviler uyguluyoruz. Karantina sonrası Makak ailesine katıldığında çok daha mutlu olacağını düşünüyoruz.”

Şeker’in evcilleştirilmiş bir maymun olduğuna dikkat çeken Mazlum, şiddet gördüğü için şu an yoğun ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı:

“Her canlı sevgiye muhtaçtır. Biz de gereken ilgiyi ve sevgiyi göstereceğiz. Şeker, kısa sürede ortama ve ailesine alışacaktır.”

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 7 Eylül’de ortaya çıkan görüntülerde, bir maymunun bağlanıp tokatlanması sosyal medyada tepki toplamıştı. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçmiş, maymun kurtarılmış ve şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı.

İlgili Konular: #maymun