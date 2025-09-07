Şiddet gören maymun, Tarsus Doğa Parkı'na gönderilecek

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sahibinin şiddet uyguladığı görüntülerin ardından dün koruma altına alınan maymunun, Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği belirtildi.

Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi’nde, kaçak yollarla getirilen maymunun şiddete maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek maymunu sahibinden aldı. Çobanlık yaptığı belirtilen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

El konulan maymun, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına uygun bir merkeze teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Maymunun, DKMP Şube Müdürlüğü'nde yapılacak sağlık kontrolünün ardından Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği belirtildi.