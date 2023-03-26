Sinan Oğan'dan Oğuzhan Uğur'a sitem

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 15:25

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 15:27

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Oğuzhan Uğur'a sitem etti.

Oğan, Uğur'un siyasetçileri konuk ettiği ve YouTube'da yayınladığı Açık Mikrofon programına konuk edilmediği için eleştiride bulundu.

"SÖZ VERDİĞİNİZ HALDE..."

Oğuzhan Uğur'un daha önce attığı "Türküm Doğruyum Çalışkanım" tweetini paylaşan Oğan şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Oğuzhan Uğur 'Türküm, Doğruyum, Çalışkanım' diyen tek aday yayınınıza konuk edilmedi. Söz verdiğiniz halde… Oysa bu sözlerin dışında her şeyi diyenler çıktı, TİP’liler çıktı, kürtçüler çıktı, her fikirden insanlar çıktı… Bir tek Türk milliyetçilerinin Atatürkçülerin cumhurbaşkanı adayı çıkmadı. Olsun, canın sağ olsun…"