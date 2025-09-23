Sinema Festivali için geri sayım başladı. Peki, Sinema Festivali ne zaman? Sinema Festivali biletleri ne kadar?

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ SALONLARDA GEÇERLİ?

Sinema Festivali kapsamında olan 1500 salon henüz belli olmadı. Katılımcı sinema salonu listesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ NE KADAR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Birol Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.