Sinop'un gizli hazinesi tezgaha indi: Günde 40 kilo topluyor, talebe yetişemiyor!

Erfelek ilçesindeki pazarlarda kurulan tezgahlarda yerini alan zılbıt, kısa sürede yoğun ilgi görüyor. Erfelek Soğucalı köyünde ikamet eden Zekiye Akoğlu, topladığı zılbıtları ilçe pazarında satarak geçimini sağlıyor.

Akoğlu, "Bahar aylarında doğal olarak yetişen zılbıt, hem lezzeti hem de doğal yapısı nedeniyle pazarımızda yoğun talep görüyor. Topladığımız ürünleri pazarda satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Zılbıtın dolması çok güzel oluyor. Bir günde 30-40 kilo toplarım. Daha sonrada satışını yapıyorum. Pırasa ile birlikte haşlarsın sonra sıkarsın yemeğini yaparsın. Böreğini de yapabilirsin. Üstüne yumurta kırıp yiyebilirsiniz. Karadeniz Bölgesi'nde çıkıyor. Bizim buralarda daha çıkıyor. Toptancıda kilogram fiyatı 30 TL" dedi.

Vatandaşlar ise taze ve doğal zılbıtı görmek için pazara gelerek alışveriş yapıyor.