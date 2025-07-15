'Akasya Durağı'nın Zeyno’su olarak tanınan oyuncu Sitare Akbaş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile nişanlandı. Peki, Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş dizi ve filmleri...

SİTARE AKBAŞ KİMDİR

6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımını 2005 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile attı 2008 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile tanınmaya başladı. İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile attı. Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan sonra 2020 yılında FOX'da yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına döndü. 2021 yılında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin kadrosuna dâhil olup "Dilber" karakterini canlandırdı.

SİTARE AKBAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Son olarak NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ‘Kızıl Goncalar’ dizisinde ‘Birgül’ karakterini oynayan Sitare Akbaş, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza attı. Akasya Durağı dizisinin ardından yıldızı parlayan oyuncu, ‘Urfalıyam Ezelden’, ‘İstanbul Sokakları’, ‘Sen Çal Kapımı’ ve ‘Ramo’ gibi dizilerde boy gösterdi. İşte Sitare Akbaş’ın oynadığı diziler…

Akasya Durağı – 2008-2011

Fatmagül’ün Suçu Ne? – 2011

Dila Hanım – 2012

Urfalıyam Ezelden – 2014

Emanet – 2014

Analar ve Anneler – 2015

İstanbul Sokakları – 2016

Sen Çal Kapımı – 2020-2021

Ramo – 2021

Kırmızı Oda – 2021-2022

Kızıl Goncalar – 2023-2025