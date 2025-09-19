Sivrisinek ısırıklarının gizemi çözüldü: Bu içeceği içmek sizi hedef yapıyor olabilir!

Yaz aylarında sivrisinek ısırıkları milyonlarca insanın en büyük şikâyetlerinden biri olurken, bazı kişilerin diğerlerine göre daha fazla hedef alınmasının nedeni uzun süredir merak ediliyordu. Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, bu farklılığın ardında şaşırtıcı bir etken olduğunu ortaya koydu: bira tüketimi sivrisinekler için insanları daha cazip hale getiriyor.

FESTİVALDE KURULAN LABORATUVAR

2023 yılında Lowlands müzik festivalinde gerçekleştirilen deney, sıra dışı koşullarda yapıldı. Araştırmacılar, birbirine bağlanan konteynerlerden oluşan özel bir laboratuvar kurdu. Burada yaklaşık 500 gönüllü, sivrisineklerle yapılan deneye katıldı.

Katılımcılar önce beslenme, hijyen ve festival davranışlarıyla ilgili bir anket doldurdu.

Daha sonra her gönüllü, kolunu sivrisineklerin bulunduğu özel bir kafese yerleştirdi.

Sivrisinekler, deliklerden kolların kokusunu alabildi ancak ısırma şansı bulamadı.

Kameralar, böceklerin kola inişlerini kaydederek gönüllülerin sivrisineklere olan çekiciliğini ölçtü.

BİRA İÇENLER DAHA ÇEKİCİ ÇIKTI

Sonuçlara göre, bira içenlerin sivrisinekler için 1,35 kat daha cazip olduğu görüldü.

Ayrıca, bir gece önce partneriyle yakınlaşmış olanların da sivrisinekler tarafından daha fazla hedef alındığı tespit edildi.

Buna karşılık, yakın zamanda duş almak ve güneş kremi kullanmak sivrisinekleri uzaklaştıran faktörler arasında yer aldı.

Araştırmacılar bulguları, “Sivrisinekler güneş kreminden uzak duran, bira içen ve yatağını paylaşan insanlara daha çok ilgi gösteriyor. Kısacası, hedonistlerden hoşlanıyorlar” şeklinde özetledi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Sivrisinekler yalnızca rahatsız edici değildir; aynı zamanda sıtma ve dang humması gibi ölümcül hastalıkların da taşıyıcısıdır. Bu nedenle, araştırmanın bulguları halk sağlığı açısından kritik öneme sahip.

Araştırma ekibine göre basit alışkanlıklar bile korunmada etkili olabilir: