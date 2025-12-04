Geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulan usta sanatçı Soner Olgun, sessiz sedasız sürdürdüğü tedavi süreciyle ilgili ilk kez konuştu. Ameliyat olduğunu, ardından kemoterapi ve radyoterapi dönemlerini tamamladığını belirten Olgun, takip sürecinin sürdüğünü ifade etti. Peki, Soner Olgun kimdir? Soner Olgun'un sağlık durumu nasıl?

SONER OLGUN KİMDİR?

Fethiye’de 1959 yılında dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümünden mezun oldu. İlk albümü "Letafet"i 1992 yılında müzik dünyasına kazandırdıktan sonra sahne çalışmalarına başladı.

SONER OLGUN'UN KARİYERİ

Olgun, 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Soner Olgun, bir de "Letafet" isimli oyun yazmış ve müziklerini yapmıştır. Kendi adını taşıyan Soner Olgun ile İyi Bayramlar adında Cine5 ve TV8 kanallarında müzik programları hazırlayıp sunmuştur. Türkiye’nin her yerinde ve Kuzey Kıbrıs’ta konserler veren Olgun, 1997-2014 yılları arası aralıksız 17 yıl boyunca da, İstanbul’da aynı mekanda her Cuma ve Cumartesi olarak sahne çalışmalarını sürdürerek, kırılması zor bir rekora imza atmıştır.

2014 yılından itibaren Türkiye’nin farklı şehirlerinde konser çalışmalarını devam ettirmekte olan Soner Olgun, Kuzey Kıbrıs’da da bir rekora imza atarak, 2 yıldır aralıksız her hafta Merit Park Hotel’de izleyicisi ile buluşarak, en fazla sahne alan sanatçı unvanına sahip olmuştur. 2015 yılında ilk maxi single çalışması olan "Yakarım Yağmurları" albümünü seyircisi ile buluşturmuştur. Canlı performansı ve sahne hakimiyeti ile Türkiye'nin en başarılı sanatçılarından biri olarak anılan Soner Olgun'un; bugüne kadar yayınlanmış sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri mevcuttur.

SONER OLGUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulan usta sanatçı Soner Olgun, sessiz sedasız sürdürdüğü tedavi süreciyle ilgili ilk kez konuştu. Ameliyat olduğunu, ardından kemoterapi ve radyoterapi dönemlerini tamamladığını belirten Olgun, takip sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Tedavisinin doktorların planlamaları doğrultusunda ilerlediğini dile getiren sanatçı, “Ameliyat geçirdim, ardından kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı tamamladım. Şu anda takip aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeden sonra ek bir tedavi gerekip gerekmediğine doktorlar karar verecek” sözleriyle sürecin detaylarını paylaştı.