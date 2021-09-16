Sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi

Uçakta bulunan iki yolcu cinsel ilişkiye girdi. Başka bir yolcu ise o anları telefonu ile çekip sosyal medya üzerinden paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 17:25
Sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
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İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bulunan iki yolcu cinsel ilişkiye girdi. O sırada uçakta bulunan başka bir yolcu ise cep telefonu kamerası ile o anları çekip Twitter üzerinden paylaştı.

The Sun'da yer alan habere göre, Ryanair'a ait bir uçakta yan koltuğundaki yolcuların cinsel ilişkiye girdiğini fark eden yolcu, o anları videoya çekti.

Hava yolu şirketinin kurallarına göre, uçakta ilişkiye giren çiftlerin uçaktan indirilmesi gerekiyordu, ancak iki yolcuya herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

Uçağın hangi sefere ait olduğu detayı da henüz belirtilmedi.


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