Sosyal medyadan duyurdular: 'Beyaz Show' geri mi dönüyor?

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, uzun yıllar ekrana damga vuran ve 2018’den bu yana yayınlanmayan Beyaz Showun yeniden başlayabileceğini geçtiğimiz aylarda müjdelemişti. Programla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, yeni bir başlangıç için hazırlık sürecinde olduklarını dile getirmişti.

Beyazıt Öztürk, konuyla ilgili olarak;

“Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. En değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz” ifadelerini kullanmış ve olası dönüş için yeni sezonu işaret etmişti.

KANAL D’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gelişmeye ilişkin resmi bir duyuru ise Kanal D tarafından yapıldı. Ancak açıklamada, Beyaz Show’un geri dönüşüne dair net bir ifade yer almadı. Buna rağmen kanalın paylaşımı, programın yeniden ekranlara dönebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.





Sosyal medyada “Beyaz Show geri mi dönüyor?” soruları yeniden gündeme gelirken, Beyazıt Öztürk’ün izleyici karşısına hangi formatla çıkacağı ve programın ne zaman başlayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.