Star Trek’in efsane kaptanı William Shatner hastaneye kaldırıldı

“Star Trek” dizisinde Kaptan Kirk rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu William Shatner, dün öğleden sonra acil sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Magazin sitesi TMZ’nin haberine göre, 94 yaşındaki Shatner’ın Los Angeles’taki evinde kan şekerinin yükseldiği öğrenildi. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Önlem amacıyla ambulansla hastaneye götürülen Shatner, burada bir dizi testten geçirildi. Doktorlar, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlenmeye alındığını açıkladı.

Hollywood’un efsane isimlerinden Shatner, geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Mart 2024’te dördüncü evre cilt kanseri olduğunu açıklayan usta oyuncu, yoğun immünoterapi tedavisinin ardından hastalığı atlattığını duyurmuştu.

Yaşına rağmen aktif yaşamıyla dikkat çeken Shatner, 2021 yılında Jeff Bezos’un özel uzay şirketi Blue Origin’in NS-18 görevi ile 90 yaşında uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını kazanmıştı.