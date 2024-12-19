Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? 2025 Steam indirim günleri

Her yıl düzenli olarak oyunlarda büyük indirimler sunan Steam'in bu yılki son kampanya dönemi dikkatle takip ediliyor. Oyunseverlerin merakla beklediği Steam yılbaşı indirim tarihleri açıklandı. Peki, Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? 2025 Steam indirim günleri

Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? 2025 Steam indirim günleri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:13

Her sene belirli aralıklarla oyun fiyatlarında büyük indirime giden Steam'in bu seneki son indiriminde oyunlar yüzde 80'e varan indirimlerle satışa çıktı. Peki, Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? 2025 Steam indirim günleri

STEAM YILBAŞI İNDİRİM TARİHLERİ

Steam yılbaşı indirimleri 19 Aralık itibarıyla başladı ve 2 Ocak 2025'e kadar sürecek.

2025 STEAM İNDİRİM GÜNLERİ

Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20-27 Ocak

Idler Festivali: 3-10 Şubat

Yerel Eşli Oyun Festivali: 10-17 Şubat

Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat - 3 Mart

Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart

Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart

Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart

Sokoban Festivali: 21-28 Nisan

Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan - 5 Mayıs

Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs

Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs - 2 Haziran

Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran

Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran

Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran - 10 Temmuz


Etiketler: #Steam
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