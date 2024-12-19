Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? 2025 Steam indirim günleri
Her yıl düzenli olarak oyunlarda büyük indirimler sunan Steam'in bu yılki son kampanya dönemi dikkatle takip ediliyor. Oyunseverlerin merakla beklediği Steam yılbaşı indirim tarihleri açıklandı. Peki, Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? 2025 Steam indirim günleri
Her sene belirli aralıklarla oyun fiyatlarında büyük indirime giden Steam'in bu seneki son indiriminde oyunlar yüzde 80'e varan indirimlerle satışa çıktı. Peki, Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? 2025 Steam indirim günleri
STEAM YILBAŞI İNDİRİM TARİHLERİ
Steam yılbaşı indirimleri 19 Aralık itibarıyla başladı ve 2 Ocak 2025'e kadar sürecek.
2025 STEAM İNDİRİM GÜNLERİ
Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20-27 Ocak
Idler Festivali: 3-10 Şubat
Yerel Eşli Oyun Festivali: 10-17 Şubat
Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat - 3 Mart
Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart
Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart
Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart
Sokoban Festivali: 21-28 Nisan
Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan - 5 Mayıs
Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs
Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs - 2 Haziran
Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran
Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran
Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran - 10 Temmuz
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