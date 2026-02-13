Steven Spielberg'in hayatını kaybeden James Van Der Beek'in ailesine bağışı tepki çekti

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan James Van Der Beek, iki yıldır mücadele ettiği 3. evre kolon kanserine önceki gün yenik düştü. Ancak ünlü oyuncunun vefatı, sadece bir sanat kaybını değil, Hollywood’un acımasız ekonomik gerçeklerini de gözler önüne serdi. Tedavi sürecinde çalışamayan ve yüksek tıbbi masraflar altında ezilen Van Der Beek’in, ilaçlarını alabilmek için kişisel eşyalarını ve kariyerine dair hatıralarını satmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Geride acılı bir eş ve yaşları küçük 6 çocuk bırakan oyuncunun borçları ve ailesinin geleceği için başlatılan kampanya, kısa sürede toplumsal bir dayanışmaya dönüştü.

7 SAATTE 1,2 MİLYON DOLAR: HALKIN DAYANIŞMASI

GoFundMe üzerinden başlatılan bağış kampanyasında, James Van Der Beek’in dostları ve hayranları adeta seferber oldu. Sadece 7 saat içinde 1,2 milyon dolar toplanırken, bugün itibarıyla bu rakamın 2 milyon doları bulduğu açıklandı. Bu dayanışma, sanatçının halkın kalbinde bıraktığı izi kanıtlarken, ünlü isimlerin yaptığı bağışlar tartışmaların odağına oturdu.

7 MİLYAR DOLARLIK SERVET, 25 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

Tartışmaların fitilini ateşleyen ise dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg ve eşi Kate Capshaw’un yaptığı bağış oldu. 7,1 milyar dolarlık devasa bir servetin sahibi olan Spielberg, kampanyaya 25 bin dolar yatırdı. Bu miktar, 30 bin dolarlık isimsiz bir bağışın ardından en yüksek ikinci rakam olsa da, sosyal medya kullanıcıları tarafından "sembolik ve yetersiz" bulunarak sertçe eleştirildi.

Sosyal medyada yükselen tepkilerde, "Milyarlarca dolara sahip bir isim, bir oyuncunun altı çocuğunun hayatını tek kalemde güvence altına alabilecekken neden bir akşam yemeği parası kadar bağış yapıyor?" soruları soruldu.

VİCDANIN SESİ ZOE SALDANA’DAN GELDİ

Spielberg’e yönelik eleştiriler artarken, oyuncu Zoe Saldana’nın tavrı takdir topladı. 60 milyon dolarlık serveti olan Saldana, Van Der Beek’in ailesine her ay düzenli olarak 2 bin 500 dolar göndereceğini taahhüt etti. Bir defalık sembolik bir ödeme yerine, aileyi ve çocukların eğitimini uzun vadeli sahiplenen Saldana’nın bu kararı, "gerçek dostluk ve sorumluluk" örneği olarak nitelendirildi.