Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Sumud Filosu nerede? Sumud Filosu ne zaman Gazze'ye varacak? Sumud Filosu'nda kimler var?

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Filonun çıkışı 31 Ağustos 2025’te İspanya’nın Barselona kentinden başladı. Ardından İtalya (özellikle Sicilya / Siracusa bölgesi) ve Cenova limanlarından gemiler hareket etti. Tunus limanları (Binzert, Sidi Busaid, Gammart) teknelerin toplandığı ve birleştiği noktalardan.

Şu anda bazı gemiler Sicilya’da, bazıları Girit açıklarında, bir kısmı Yunanistan’ın Milos Adası civarında seyrediyor.

SUMUD FİLOSU'NDA KİMLER VAR?

Katılımcı Ülkeler: Tahminen 44 ülke desteğiyle kuruldu. Türkiye, İspanya, Tunus, Malezya gibi ülkelerin aktif katılımı biliniyor.

STK temsilcileri, insan hakları savunucuları, parlamenterler, doktorlar ve gazeteciler gibi farklı profillerde gönüllüler var.

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN GAZZE’YE VARACAK?

Bazı kaynaklara göre filo, Eylül sonları itibarıyla Gazze açıklarına yaklaşabilir durumda olacak.