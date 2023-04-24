Sünger gibi sönen böreklere son.. Böreğin sönmemesi için işe yarar tüyo

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:38

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:38

Börek denince akla Balkan ülkeleri ve göçmen mutfağı geliyor. Üsküphaber adlı bir sitede yer alan içerikte; Fırından çıkan böreğin sönmemesi için gerekenler sıralandı.

BÖREĞİN SÖNMESİ NASIL ÖNLENİR?

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan börek, zor zamanların kurtarıcı olabiliyor. Hazır yufka kullanarak dakikalar içerisinde nefis bir yemek veya misafirinize ikramlık hazırlayabilirsiniz. Börek yaparken dikkat etmeniz gereken bir çok nokta var. Kullanılan malzemelerin tazeliği, sıcaklığı, pişirme ısısı ve süresi. Elbette börek piştikten sonra da yapmanız gerekenler var.

Böreğinizin kurumasını istemiyorsanız fırından çıkardıktan sonra üzerini nemli bir bez ile sıkı sıkıya sarın. Bez kurduktan sonra üzerini başka bir şeyle de kapatabilirsiniz. Böylelikle hem ilk sıcaklığı gitmiş olacak hem de kurumayacak.

Bir diğer yöntem ise fırından çıkarttığınız sıcacık böreğinizin üzerine fırçayla soda sürmek. Diğer yöntemde de olduğu gibi böreğiniz hem kurumayacak hem de yumuşacık kalacak.

Böreğinizin kuru olmasını istemiyorsanız sosuna su yerine süt katın.

BÖREĞİN SÖNMESİNİ ÖNLEYEN EN ÖNEMLİ KURAL

Öte yandan usta börekçilerin önemli bir uyarısı daha var. Pişirdiğiniz böreğin dağılmasını ve sönmesini istemiyorsanız mutlaka taze yufka kullanın. Taze olmayan yufkayla yapılan börekler çabuk sönmekte ve çabuk dağılmaktadır.