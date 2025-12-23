Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sürpriz nikahlar, görkemli düğünler: 2025’te evlenen ünlü isimler
23.12.2025 14:24:00
Haber Merkezi
Bazı evlilikler sessiz sedasız gerçekleşti, bazıları ise günlerce konuşuldu. 2025’te aşklarını evlilikle taçlandıran ünlü isimler magazin gündeminde geniş yer buldu.

1- KADİR EZİLDİ - GAMZE TÜRKMEN

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi, bir süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu. 

2- KEREM AKTÜRKOĞLU - CEREN AZAK

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlandığı Ceren Azak ile dünyaevine girdi.

3- FURKAN KIZILAY - TUTKU YILMAZ

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Havuç'u Furkan Kızılay sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi.

4- FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Kanal D spikeri Merve Dinçkol, Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile dün akşam evlendi.

5- ELİF ENGİN - AHMET AHLATCI

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum’da düzenlenen görkemli düğün, iş, sanat ve spor camiasını bir araya getirdi.

6- BESTE KÖKDEMİR - FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

Oyuncu Beste Kökdemir, önceki gün Fazlı Erdinç Çatak ile evlendi.

7- BURAK BULUT - EDA SAKIZ

Şarkıcı Burak Bulut, bir süredir birlikte olduğu Eda Sakız ile nikah masasına oturdu. Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğüne çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.

8- BERKAN KARABULUT - LALE ONUK

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, nişanlısı Lale Onuk ile evlendi. 2018 Miss Turkey finalisti Onuk, düğünde giydiği gelinlikle ve güzelliğiyle büyüledi.

9- ALPER RENDE - BETÜL ÇAKMAK

2024 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sevgilisi Betül Çakmak’a evlenme teklifi eden Alper Rende bu yıl mutluluğunu bir adım öteye taşıdı.

10- BESTEMSU ÖZDEMİR - ERSİN GÖRKEM

Oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile nikah masasına oturdu.

11- EZGİ ŞENLER - ÖMER GÜRGEN

Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dün akşam Beykoz'da dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

12- İBRAHİM ÇELİKKOL - NATALİ YARCAN

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. 

13- SEVDA ERGİNCİ - EFE SAYDUT

Oyuncu Sevda Erginci, nişandan günler sonra Efe Saydut ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Nikahtan ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

14- FAZIL SAY - ASLIHAN AND

Ünlü piyanist Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile bugün İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine girdi.

15- İSMAİL HACIOĞLU - DUYGU KAYA KUMARKİ

2016 yılında evlendikten sonra 2020'de boşanan oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, ikinci kez dünyaevine girdi. Teknede yapılan düğüne çiftin yakın arkadaşları katıldı.

16- BERDAN MARDİNİ - DİLARA TALAY

Şarkıcı Berdan Mardini, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile evlendi.

17- SEDA TÜRKMEN - ILGAZ GİRİTLİOĞLU

Ünlü oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu, sürpriz bir kararla evlendi.

18- MEHMET ALİ ERBİL - GÜLSEREN CEYLAN

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan yakın dostlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle evlendi.

