Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosu belli oldu
Survivor All Star 2022 tam kadro listesi sosyal medyada ifşa oldu. Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili yorumları tutan bir sosyal medya fenomeni Survivor All Star 2022 kadrosundaki isimleri açıkladı.
TV8'de yayınlanan yarışma programı Survivor Türkiye, yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutmayı planlayan Acun Ilıcalı'nın kadrosu ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Ata Benli yeni sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu açıkladı.
İşte Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosu...
Sercan Yıldırım
Ogeday Girişken
Semih Öztürk
Anıl Berk Baki
Barış Murat Yağcı
Nisa Bölükbaşı
Furkan Kızılay
Batuhan Karacakaya
Nagehan Karadere
Seda Ocak
Yusuf Karakaya
Gizem Kerimoğlu
Turabi
Berkay Yuvakuran
Mert Öcal
Elif Gönen
Evrim Keklik
Hikmet Tuğsuz
Damla Can
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