Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosu belli oldu

Survivor All Star 2022 tam kadro listesi sosyal medyada ifşa oldu. Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili yorumları tutan bir sosyal medya fenomeni Survivor All Star 2022 kadrosundaki isimleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:46
Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosu belli oldu
Abone Ol google-news

TV8'de yayınlanan yarışma programı Survivor Türkiye, yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutmayı planlayan Acun Ilıcalı'nın kadrosu ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Ata Benli yeni sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu açıkladı.

İşte Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosu...

Sercan Yıldırım

Ogeday Girişken

Semih Öztürk

Anıl Berk Baki

Barış Murat Yağcı

Nisa Bölükbaşı

Furkan Kızılay

Batuhan Karacakaya

Nagehan Karadere

Seda Ocak

Yusuf Karakaya

Gizem Kerimoğlu

Turabi

Berkay Yuvakuran

Mert Öcal

Elif Gönen

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Damla Can


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler