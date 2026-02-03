Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu? Barış Murat Yağcı neden Survivor'da yok?

3.02.2026 23:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Survivor Ünlüler Gönüllüler programına sarı takım yarışmacısı olarak sonradan katılan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı olmuştu. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu? Barış Murat Yağcı neden Survivor'da yok?

Barış Murat Yağcı, Survivor'un yeni bölümlerinde yer almadı. Seyirciler Barış Murat Yağcı'nın diskalifiye edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu? Barış Murat Yağcı neden Survivor'da yok?

SURVİVOR BARIŞ NEDEN YOK?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Barış Murat Yağcı'ya ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltı kararı verildi. Türkiye'ye dönen ve gözaltına alınan Barış Murat Yağcı Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ? SURVİVOR'A DÖNECEK Mİ?

Barış Murat Yağcı'nın diskalifiye edilip edilmediğine dair henüz net bir açıklama gelmedi.

