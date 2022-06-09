Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da yeni takımlar nasıl?

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:08

Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Evrim'in yarışmaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı. Dokunulmazlık oyunu öncesi kaptanlık yarışı için mücadele edildi.

Kaptanlık oyununu Atakan ve Nagihan kazandı.

Atakan'ın kurduğu mavi takım şöyle: Ogeday, Nisa, Hikmet ve Berkan

Nagihan'ın kurduğu kırmızı takım şöyle: Adem, Anıl, Ayşe ve Batuhan

SURVİVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

8 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. İlk turu da ikinci turu da Mavi Takım kazandı.

Kırmızı takımı konseyde bir eleme adayı yazdı. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu.



