Süt filminin konusu ne, oyuncuları kim? Süt filmi nerede çekildi?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:00

Süt, yönetmenliğindeki Semih Kaplanoğlu'nun, senaryosunu Orçun Köksal ile birlikte paylaştığı, 2008 yapımlı bir dram filmidir.

SÜT FİLMİNİN KONUSU NE?

Süt, ''Yumurta, Süt, Bal'' film üçlemesinin ikinci filmidir. Film, Yusuf’un ergenlik dönemini anlatmaktadır. Film, kadının ayaklarından bağlanıp ters çevrilerek ağzından yılan çıkarıldığı çarpıcı bir sahneyle başlar. Yusuf, üniversiteyi kazanamamıştır ve annesiyle birlikte Tire'de süt ürünleri satarak geçimini sağlar. Zehra'nın kasabadaki istasyon şefi ile yaşadığı gizli ilişkiyi fark edince ne yapacağını bilemez. Kendi çapında şiirler yazan Yusuf, askerlik muayenesinde, askere gidemeyeceğini öğrendikten sonra değişim yaşamaya başlar. İstasyon şefinin annesinin hayatına girmesiyle birlikte hayatı daha da zorlaşır.

SÜT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Melih Selçuk

Başak Köklükaya

Rıza Akın

SÜT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirildi.

SÜT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Süt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.



