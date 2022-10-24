İzmir Kısa Film Festivali'nde finalistler belli oldu

24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:43

İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 23. kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, Migros, Mavibahçe Alışveriş Merkezi olmak üzere Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali’nin 23.’sü 14-20 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak.

OSCAR’DA YARIŞMA İMKANI

Türkiye’nin tek Oscar Qualification sertifikasına sahip festivali olan İzmir Kısa Film Festivali‘ne 118 ülkeden 4 bin 39 filmin başvuruda bulunurken, finale kalan 5 kategoride 37 kısa film Altın Kedi Ödülleri için yarışacak.

Her yıl bir animasyon ve bir kurmaca kısa filmin Akademi Ödülleri’ne (Oscar) başvurmasını sağlayan İzmir Kısa Film Festivali bu yıl yeşil film yapımı eğitimleri ile sürdürülebilir film yapımı konusunda da sinema üreticilerini bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformunda gerçekleştirilecek.

ULUSAL KURMACA FİNALİST FİLMLER

“Adres” - Aram Dildar, “Bahçeler Put Kesildi” - Ali Cabbar, “Ben Tek Siz Hepiniz” - Barış Kefeli -Nükhet Taneri, “Ben ve O” - Buse Halaçoğlu, “Birlikte, Yalnız” - Kasım Ördek, “Bugün Değil” - Yagmur Misirlioglu, “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” - Özgürcan Uzunyaşa, “Çevir Sesi” - Özer Arslan, “Gece Babamızı Ararken” - Alkım Özmen, “Rutubet” - Turan Haste, “Sar” - Adar Baran Değer, “Seçim” - Bahri Baykal, “Şüphe” - Gokce Pekhamarat

ULUSLARARASI KURMACA KISA FİLMLER

“Inherent” - Nicolai G.H. Johansen, “Radio Silence” - Kerren Lumer-Klabbers, “Warsha” - Dania Bdeir, “The Cormorant” - Lubna Playoust, “Brutalia, days of labour” - Manolis Mavris, “On Xerxes' Throne” - Evi Kalogiropoulou, “Deer” - Hadi Babaeifar, “An Irish Goodbye” - Tom Berkeley, Ross White, “Cherries” - Vytautas Katkus, “North Pole” - Marija Apcevska

ULUSAL BELGESEL

“Dün Bugün Yarın” - Orhan Dede, “Biz Buradayız” - Mahmut Akay, “Herşey Yolunda” - Muhammet Beyazdağ, “Suyu Bulandıran Kız” - Deniz Telek, “Suriyeli Kozmonot” - Charles Emir Richards

ULUSAL DENEYSEL

“Fraktal: Para Adam” - Zahid Çetinkaya, “Dış Hatlar” - Erinç Durlanık, “Megalopolis” - Oğuzhan Kaya, “Her Şey Sinirimi Bozuyor” - Hazal Bayar, Çağıl Saydam, “Larva” - Volkan Güney Eker

ULUSAL ANİMASYON

“Korosi” - Burcu Özkan, “Oyun” - Önder Menken, Devinim “Serdar Koçak”, “Yaşlı Adam ve Deniz” - Eylül Yarkın, “Kolaj” - Gülce Besen Dilek