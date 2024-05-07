Sylvester Stallone lüks saat koleksiyonunu açık artırmaya çıkarıyor

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:31

Sylvester Stallone, 'Cehennem Melekleri 2' (Expendables 2) filminde taktığı saat de dahil lüks saatlerini açık artırmaya çıkarıyor.

Geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan 77 yaşındaki ABD'li yıldız, gelecek ay 11 saatini müzayedede sergileyecek.



Sylvester Stallone'nin satışa çıkaracağı saatler arasında 2012'de 'Cehennem Melekleri 2' (Expendables 2) filminde taktığı Panerai Luminor 150 model saati de yer alıyor. Suya dayanıklı bu model saati aynı zamanda rol arkadaşları Dolph Lundgren, Jason Statham, Terry Crews ve Randy Couture de takmıştı.

'Bronzo' olarak adlandırılan saatin 30 bin ila 60 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor. Saati satın alacak kişiye 'Cehennem Melekleri 2'nin imzalı bir afişi de hediye edilecek.



Sylvester Stallone aynı zamanda fiyatı 100 bin ila 200 bin dolar arasında değişen Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 50. Yıl ve gravürlü Cartier Pasha Seatimer saatleriyle de yollarını ayırıyor.

Müzayedenin yıldızı, 2014 yılında tanıtılan ve İsviçreli üreticinin tarihindeki en karmaşık kol saati olacak şekilde tasarlanan Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 model saat olacak. Bu saatin açık artırmada 2.5 milyon ile 5 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.