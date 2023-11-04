Sylvester Stallone açıkladı: Rocky’i o eleştiri yüzünden ikinci defa yazıldı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:53

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:53

Rocky karakteri ile tanınan Sylvester Stallone’un hayatı Netflix belgeseli oldu. Sly adını taşıyan yapımın yönetmenliğini Thom Zimny üstlendi. Rocky Balboa ve Rambo gibi kült yapımlarla aksiyon sinemasının unutulmazları arasına giren 76 yaşındaki aktör, Sly adlı filmde bu defa kendi hayatını aktardı.

İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu Stallone’un “Hollywood yaşam tarzı” içerisinde ayakta kalabilmek için yapması gereken fedakârlıkları ve pişmanlıkları takip eden yapım 3 Kasım'da Netflix'de yayımlandı.

Sylvester Stallone 1976 yapımı olan ve vizyona girdiği tarihte gişe rekorları kıran Rocky filmi ile ilgili bir anısını paylaştı.

Sylvester Stallone belgeselde Rocky projesini nasıl tasarladığını anlattı. Sylvester Stallone belgeselde Stallone filmin senaryosunu bir arkadaşının karakterin çok zalim olduğunu söylemesinin ardından yeniden yazdığını açıkladı.