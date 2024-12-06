Sylvester Stallone, mektup göndererek 6 yıllık eşinden ayrıldı: Pişmanlığını yıllar sonra anlattı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:46

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:46

78 yaşındaki Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, 1994 yılında şu anki eşi Jennifer Flavin'e postayla ayrılık mektubu göndermesinden duyduğu pişmanlığı yıllar sonra itiraf etti. Stallone, 3 çocuğunun annesi olan 56 yaşındaki Flavin ile katıldığı bir televizyon programında bu konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Programın sunucusu Sean Hannity'nin bu olaydaki cesaretsizliği gündeme getirmesi üzerine Stallone, "Ancak bir korkak yapar" dedi.

"Bu, en samimiyetsiz ayrılık" ifadelerini kullanan Stallone, "Söyleyemiyorsun bile... Bunu yazarak ifade ediyorsun. Çünkü bunu yüz yüze yapacak cesaretin yok" şeklinde kendisini eleştirdi. Ayrılığın ardında yatan gerçekleri de açıklayan Stallone, daha kolay bir yol seçtiğini, aslında ayrılmayı istemediğini ve ayrılığın onu çökerteceğini bildiğini söyledi.







"SEVGİ GÖRMEDEN BÜYÜDÜM"

'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı olan Stallone, o dönemde ne ailesinde ne de romantik ilişkilerinde sağlıklı bir bağ kurabildiğini belirtti. Stallone, "İnanılmaz derecede işlevsiz bir ailede büyüdüm. Sevgi yoktu. Sırtını sıvazlama yoktu. Elinden tutma yoktu..." ifadeleriyle sert bir yetiştirilme tarzına vurgu yaptı. Bu zorlu şartların profesyonel kariyerinde ona yardımcı olduğunu, ancak aşk hayatında tam tersine etkiler yarattığını söyledi.

FLAVIN: "SADECE KONUŞMAK İSTEDİM"

1994'te Stallone'un posta yoluyla ayrılık mektubu göndermesi, o dönemde Flavin'i derinden etkiledi. People dergisine verdiği bir röportajda Jennifer Flavin, "Altı yıl sonra birini bir mektupta öylece silemezsiniz. Bana geri dönmesi için ona yalvaracak değildim, sadece konuşmak istedim" dedi.

Flavin ayrıca, Stallone'un o dönemde sürekli manşetlere çıkan süper model Janice Dickinson ile yasak aşk yaşadığını öğrendiğini de açıkladı.







ZOR DÖNEMLERİ AŞTILAR

Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin, 1988 yılında tanışmışlarına rağmen iki yıl sonra ilişkilerini kamuoyuna duyurdular. 1994'te yaşanan ayrılık, ilişkilerindeki en büyük krizlerden biri oldu. Ancak bu sürecin ardından yeniden bir araya gelen çiftin ilk çocuğu 1996'da dünyaya geldi. Bir yıl sonra ise evlendiler.

27 yıldır evli olan Stallone ve Flavin'ın bu mutlu birlikteliklerinden üç kızları oldu. Sylvester Stallone, "O olmadan yaşayamam. O benim her şeyim. Güneşim ve ayım" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.