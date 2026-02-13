Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taksilerde yeni dönemi başlatacak tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, Taksilere takılacak "Mali cihaz" nedir? Taksicilerin ''Mali cihaz'' kullanması zorunlu mu?

TAKSİLERE TAKILACAK "MALİ CİHAZ" NEDİR?

Taksicilik sektöründe dijital dönüşümün yeni simgesi olarak karşımıza çıkan Taksi Mali Cihaz, klasik taksimetrenin yerini alacak, entegre bir ödeme ve kayıt sistemidir. Bu cihaz, yolculuk boyunca taksimetre verilerini otomatik olarak alır ve yolculuk sonunda oluşan ücret bilgilerini fiş veya e-belge olarak yolcuya sunar.

TAKSİCİLERİN MALİ CİHAZ TAKMASI ZORUNLU MU?

Evet, taksicilerin Mali cihaz takması zorunludur. Yeni düzenlemeye göre, tüm taksiler için taksimetreye entegre Taksi Mali Cihaz kullanımı 1 Eylül 2026 tarihine kadar zorunlu hale gelmiştir. Yolcu taşımacılığı yapan her taksi, bu tarihe kadar Bakanlık onaylı cihazı temin ederek aktif olarak kullanmak zorundadır.