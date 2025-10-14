Tarihin en garip aşk üçgeni: Fransa Kralı II. Henry, Kraliçe Catherine ve Kontes Diane

Avrupa tarihinin en çarpıcı aşk hikâyelerinden biri, 16. yüzyıl Fransa’sında Kral II. Henry, eşi Kraliçe Catherine de Medici ve kralın ömür boyu unutamadığı kadın Kontes Diane de Poitiers arasında yaşandı. Saray entrikalarıyla örülü bu üçgen, yalnızca bir tutku öyküsü değil, aynı zamanda Fransa’nın siyasi kaderini belirleyen bir iktidar mücadelesine dönüştü.

KRALIN AKIL HOCASI VE SEVGİLİSİ

II. Henry henüz 14 yaşındayken, kendisinden 20 yaş büyük Kontes Diane de Poitiers ile tanıştı. Zarafeti, bilgeliği ve aristokrat asaletiyle genç prensin ilgisini çeken Diane, yıllar içinde kralın hem akıl hocası hem de sevgilisi oldu.

Henry tahta çıktığında, Diane artık yalnızca bir saraylı değil, karar süreçlerinde etkili bir figürdü. Devlet belgelerinde onun el yazısı görülüyor, kraliyet mühürleri onun önerisiyle basılıyordu.

Saray çevreleri o dönemde “Kral hükmediyor, ama Diane yönlendiriyor” diyerek bu ilişkinin gücüne dikkat çekiyordu.

KRALİÇE CATHERİNE GÖLGEDE KALDI

İtalya’nın güçlü Medici Hanedanı’ndan gelen Kraliçe Catherine, yıllar boyunca bu ilişkiye sessizce katlandı. Eşi Henry’nin ilgisi ve sevgisi neredeyse tamamen Diane’a yönelmişti.

Öyle ki, kraliyet protokolünde Diane, bazen kraliçenin önünde yürür hale geldi. Henry, kraliçeye ait mücevherleri bile Diane’a armağan etmişti.

Kraliçe Catherine, sessizliğini korusa da bu aşağılanmayı unutmadı. Kralın 1559’da bir turnuva sırasında aldığı ölümcül yara sonrası tahta oğlu II. François geçti ve tüm gücü annesi Catherine devraldı. Diane, saraydan sürüldü; mülklerine el konuldu.

AŞKIN GÖLGESİNDE BİR ÜLKE

Henry’nin ölümünden sonra Fransa, iç savaşların ve dini çatışmaların içine sürüklendi. Tarihçiler, “Kralın Diane’a olan bağı, siyasi körlüğe dönüştü” yorumunu yapıyor.

Kraliçe Catherine ise uzun yıllar boyunca ülkeyi tek başına yönetti, oğullarının saltanatına yön verdi ve Fransa tarihinde “Demir Kadın” olarak anıldı.

BİR ŞATONUN DUVARLARINA KAZINAN İSİMLER

Bugün Fransa’daki Chenonceau Şatosu hâlâ bu üçlü ilişkinin izlerini taşır. Kral Henry tarafından Diane’a hediye edilen şato, kralın ölümünün ardından Catherine tarafından geri alınmıştır. Duvar süslemelerinde gizli biçimde kazınmış “H” ve “D” harfleri, tarihin en garip aşk üçgeninin sessiz tanığı olarak hâlâ durur.