Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın Françoise Bettencourt Meyers kimdir?

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:37

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:37

Dünyanın en zengin kadını Françoise Bettencourt bu kez Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın oldu.

FRANÇOISE BETTENCOURT MEYERS KİMDİR?

Françoise Bettencourt Meyers 10 Temmuz 1953 tarihinde Fransa'da doğdu. Annesi Liliane Bettencourt zamanının en zengin kadını olup ayrıca L'Oréal'ın sahibidir. Françoise Bettencourt Meyers, L'Oréal'ın hissedarlarından biri olup %33 hisseye sahiptir.

Kızı Françoise Bettencourt-Meyers 2007'de annesinin rahatsızlığını kullanan çevresindeki bazı insanların onu istismar ettiğini söyleyerek dava açtı. Bunların başında Bettencourt'un yakın arkadaşı fotoğrafçı François-Marie Banier geliyordu.

François-Marie Banier, rahatsızlığından faydalanıp Bettencourt'u aralarında Picasso tablolarının da olduğu yüzlerce milyon dolarlık hediyeler vermeye ikna etmekle suçlanıyordu.

Kızı Bettencourt-Meyers, daha sonra annesinin malikanesinde çalışan yardımcılardan, kadının aslında François-Marie Banier'i evlat edinmekle ilgili bir şeyler söylediğini iddasını duyacaktı.

Anne kız 2010'da barıştı barışmasına ama bir yıl sonra Fransa'da bir mahkeme, Bettencourt'un bunama rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle, kadının ailesinin vesayeti altına girmesine hükmetti.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI

Françoise Bettencourt, şu an dünyanın en zengin kadını olmasının yanı sıra, 100 milyar doları aşan serveti ile dünyanın en zenginleri listesinde 12. sırada yer alıyor





