Tayvanlı öğretmenden Pornhub'da matematik dersi: Bu videolarda yalnızca ben olmayacağım
Tayvanlı bir öğretmen, çevrimiçi ders verme piyasasının bir hayli rekabetçi olduğunu belirterek Pornhub üzerinden matematik dersleri vermeye başladı.
Pornhub üzerinden matematik dersleri veren Tayvanlı Chang Hsu adlı 34 yaşındaki öğretmen "Özel yerlerde özel şeyler yaparsanız ilgi çekersiniz" dedi. Chang, 230 videosunun tamamında, platformdaki diğer videolarda olduğun aksine giyinik.
Başta hesabını takip edenlerin derdinin matematik öğrenmek olmadığını ama bu eşsiz stratejisi sayesinde zamanla yeni öğrencilere ulaştığını anlatan Chang farklı çevrimiçi platformlar üzerinden dersler vererek yılda neredeyse 270 bin dolar kazandı.
Matematik alanında yüksek lisans diploması olan, Pornhub projesine ise geçen yıl başlayan Chang, "Çevrimiçi ders verme piyasası bir hayli rekabetçi" dedi, YouTube'da da bu yüzden tutunamadığını söyledi.
"BU VİDEOLARDA YALNIZCA BEN OLMAYCAĞIM"
Bunun üzerine kendisine "Hedefimdeki öğrencileri, mesela üniversite öğrencilerini nereden bulurum?" sorusu soran ve aklına yetişkinlerin girdiği bu tür video platformları gelen Chang, "Çok gizli bilgi, şimdilik şu kadarını söyleyebilirim ki bundan böyle videolarda yalnızca ben olmayacağım" diyerek kendini nasıl geliştireceğine dair de ipucu verdi.
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