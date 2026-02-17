Emmy ödüllü “Tehran” dizisinin İsrailli yapımcısı Dana Eden, dördüncü sezon çekimleri için bulunduğu Yunanistan’ın başkenti Atina’da hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Peki, 'Tehran' dizisinin yapımcısı Dana Eden kimdir? Dana Eden neden öldü?

DANA EDEN KİMDİR?

Dana Eden, Eylül 1973 doğumlu. Thelma Yellin Sanat Lisesi’nde eğitim gördü. Babası Yoram Levy’nin kurduğu Dana Productions’a 1996’da katıldı; 1997’de ilk dizisi “Chalomot Ne'urim”i üretti. Babasının Parkinson hastalığı sonrası şirketin yönetimini devraldı.

İsrail kamu yayıncısı Kan’da yayımlanan ve uluslararası başarı elde eden Tehran’ın ortak yaratıcısı ve yapımcısıydı. Dizi 2021’de Uluslararası Emmy Ödülü kazandı. Eden ayrıca “Mary Lou”, “Not in Front of the Kids”, “Mother’s Day”, “Shakshouka”, “Michael”, “Magpie” ve “She Has It” gibi yapımların da arkasındaki isimdi.

2023’te verdiği bir röportajda, Tehran’ın çekimleri için evini ipotek ettirdiğini açıklamış, projeye büyük mali risk alarak devam ettiklerini söylemişti. Dizinin Apple tarafından milyonlarca dolarlık bir anlaşmayla satın alınması, İsrail televizyonu açısından dönüm noktası olmuştu.

DANA EDEN NEDEN ÖLDÜ?

Dana Eden'in ölüm nedeni hakkında resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eden'in konakladığı otel odasında ölü bulunduğu ve boyun ile ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiği öne sürüldü. Bu bulgular üzerine Yunan polisi olayla ilgili olası tüm ihtimalleri değerlendirmeye aldı.