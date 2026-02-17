TEKNOFEST 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen festivalde ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun, girişimci ve özel sektör katılımcılarının yanı sıra uluslararası katılımcılar da yer alıyor. Peki, TEKNOFEST 2026 ne zaman yapılacak? TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman?

TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 2026 yılında 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek.

TEKNOFEST BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuruları 15 Ocak itibarıyla başladı. Başvuru süreci 20 Şubat Cuma günü sona erecek.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için https://teknofest.org/ adresi üzerinden başvuru yapılacak.