Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da teknoloji meraklıların katılımıyla gerçekleşecek. Peki, TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır? TEKNOFEST 2026 ne zaman gerçekleşecek?

TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 2026 yılında 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuru süreci 15 Ocak itibarıyla başladı. Başvurular 20 Şubat 2026 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST 2026 başvuruları https://teknofest.org/ adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.