TikTok’tan büyük temizlik: Türkiye’de milyonlarca video silindi

Sosyal medya platformu TikTok, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Topluluk Kuralları Uygulama Raporunu yayımladı. Temmuz–eylül aylarını kapsayan raporda, hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde açıklanan veriler dikkat çekti. Kuralları ihlal eden milyonlarca video yayından kaldırılırken, on milyonlarca hesap kapatıldı.

Rapora göre TikTok, 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel çapta toplam 204,5 milyon videoyu platformdan sildi. Şirket, bu içeriklerin yüzde 99’undan fazlasının kullanıcı bildirimi olmadan, yapay zekâ ve denetim ekipleri tarafından tespit edildiğini açıkladı. Kaldırılan videoların yüzde 94,8’i ilk 24 saat içinde silinirken, kullanıcılar tarafından bildirilen içeriklere ortalama iki saat içinde müdahale edildi.

TÜRKİYE VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’de aynı dönemde 3 milyon 891 bin 471 video topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Silinen içeriklerin yüzde 99,4’ü herhangi bir kullanıcı şikâyeti olmadan otomatik sistemlerce tespit edilirken, yüzde 97’si ilk 24 saat içinde platformdan çıkarıldı. Bu oranlarla Türkiye’nin, denetim hızında dünya ortalamasının üzerine çıktığı belirtildi.

HESAPLAR VE CANLI YAYINLAR DA MERCEK ALTINDA

Raporda, yaş sınırı ihlalleri nedeniyle 13 yaşın altında olduğu belirlenen 22 milyondan fazla hesabın kalıcı olarak kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 32 milyondan fazla canlı yayın, yayın sırasında sonlandırıldı.

Hassas içerik ve ticari ihlaller öne çıktı

Silinen videoların içerik türlerine bakıldığında, yüzde 30’unun hassas içeriklerden, yüzde 34,5’inin ise ticari faaliyetlere ilişkin kural ihlallerinden oluştuğu görüldü. Kaldırılan içeriklerin yüzde 94’ü hiç görüntülenme almadan, yüzde 98’i ise 24 saat dolmadan silindi.

REKLAMLARA DA YAPTIRIM

TikTok’un denetimleri reklamverenleri de kapsadı. Reklam politikalarına aykırı bulunan 8 milyonun üzerinde reklam, rapor döneminde platformdan kaldırıldı.

TikTok yetkilileri, yayımlanan raporla birlikte platform güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.