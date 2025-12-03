Tilki, köpeklerle dolu bahçeye girip kedi mamalarını yedi

Erzincan merkeze bağlı Binkoç köyünde yaşayan bir vatandaş, kedileri için bıraktığı mamaların sürekli eksildiğini fark edince durumu araştırmaya karar verdi. Evin etrafında alınan geniş güvenlik önlemlerine ve bahçede bulunan çok sayıdaki köpeğe rağmen mamaların azalması, ev sahibini şüphelendirdi.

Dışarıda 12, bahçe içinde 7 olmak üzere toplam 19 köpeğin bulunduğu arazide kimsenin yaklaşmasının kolay olmadığı düşünülürken, mamaların asıl sahibinin bir tilki olduğu ortaya çıktı. Köpek havlamalarına ve kokularına aldırmadan bahçeye giren tilki, kedilere bırakılan mamaları yerken ev sahibi tarafından görüntülendi.

Tilkinin bahçeye bu kadar rahat girebilmesi şaşkınlık oluşturdu.