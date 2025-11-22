Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nden 1351 imzayla kira tepkisi!

Özel tiyatroların oyun sahneleme süreçlerini zorlaştıran yüksek sahne kira bedellerine karşı Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi tarafından başlatılan imza kampanyası 1351 kişiye ulaştı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nden Sahne Kira Bedellerine Düzenleme Çağrısı Ses Getirdi. Özel tiyatroların oyun sahnelemesine engel olan “Sahnelerin Yüksek Kira Bedelleri” nedeniyle başlatılan imza kampanyası 1351 destekçiye ulaştı. Toplanan imzalar, resmi dilekçelerle birlikte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne teslim edildi.

"MAKUL ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI TALEP EDİYOR"

İnisiyatif, yükselen sahne kira bedellerinin özel tiyatrolar için bir “sahnelenebilirlik krizi” yarattığını belirterek, kamuya ait sahnelerde erişilebilir ve makul ücretlendirme politikaları talep ediyor. Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, sanatın toplum için bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ilgili kurumları kalıcı çözüm üretmeye davet etti. Kampanya, özel tiyatroların sürdürülebilir biçimde üretim yapabilmesi ve seyircinin sanatla buluşmasının kesintiye uğramaması için destek bekliyor."