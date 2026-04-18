Toros Dağları'nın eteklerinde yetişiyor: Kilosu 1500 TL'ye satılıyor...

Yağışların ardından ortaya çıkan ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mantar, özellikle hafta sonları şehirden kırsala büyük bir hareketlilik oluşturuyor. Kuzugöbeği mantarının yoğun olarak toplandığı Çetmi Mahallesi'nde yaşayan İsmail Duman, sezonun mart ayı sonunda başladığını ve genellikle 15 Mayıs'a kadar sürdüğünü belirtti.

Duman, mantarın özellikle Toros Dağları eteklerinde ve göknar ağaçlarının bulunduğu alanlarda yetiştiğini, yağışlarla birlikte verimin artmasının beklendiğini söyledi. Kuzugöbeği mantarının son yıllarda Türkiye'de de yaygın şekilde tüketilmeye başlandığını vurgulayan Duman, geçmişte daha çok Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünün artık iç piyasada da rağbet gördüğünü belirtti.

Fiyatların geçen yıla göre benzer seviyelerde olduğunu ancak seralarda üretimin başlamasıyla birlikte alım fiyatlarının düştüğünü ifade eden Duman, köylülerin mantarı iç piyasada bin ile bin 500 TL arasında satabildiğini söyledi. Doğada zor şartlarda toplanan kuzugöbeği mantarının emek isteyen bir ürün olduğuna dikkat çeken Duman, mantar toplamak için sabahın erken saatlerinde dağlara çıkılması gerektiğini dile getirdi.