Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananları görünce dayanamadı!
Eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile sık sık gündeme gelen eski gazeteci Reha Muhtar, Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşanan olayları gördükten sonra vasiyetini açıkladı.
Geçen aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı.
Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü haber spikeri Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce bir paylaşım yaptı.
"UMARIM BENİM BAŞIMA GELMEZ..."
Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.
"SEVENLERİME VASİYETİMDİR"
Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.
Etiketler: #Reha Muhtar #Ferdi Tayfur
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