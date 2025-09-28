İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Show HT Grubu'nun eski sahibi, Park Holding Başkanı Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Peki, Turgay Ciner kimdir? Turgay Ciner tutuklandı mı?

TURGAY CİNER KİMDİR?

1 Mart 1956 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinde doğan Turgay Ciner, Laz kökenli bir aileden gelmektedir. Gençlik yıllarında ticarete atılan Ciner, kardeşiyle birlikte açtığı oto yedek parça dükkânıyla iş dünyasına adım attı. Daha sonra Almanya’dan Mercedes ithalatıyla kazandığı tecrübeyi, Irak’ta inşaat ve taahhüt işleriyle büyüttü.

TURGAY CİNER'İN HAYATI VE KARİYERİ

1998’de Sabah Grubu’na ortak olarak medya sektörüne giren Ciner, kısa sürede Türkiye’nin en önemli medya patronlarından biri oldu. Habertürk TV ve Gazetesi, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarını bünyesine kattı. Ancak 2024 yılında tüm medya varlıklarını Can Grubu’na devrederek bu sektörden çekildi.

Ciner Grubu, bugün özellikle enerji ve madencilik sektöründe güçlü yatırımlarıyla biliniyor. Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. gibi projelerle dünya ölçeğinde etkili olan grup, ayrıca lojistik, cam üretimi ve spor alanlarında da faaliyet gösteriyor. Turgay Ciner, aynı zamanda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’nün de sahibidir.

TURGAY CİNER EVLİ Mİ?

Ciner, 2006 yılında eski başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın kızı Didem Özkan ile evlenmiştir. Ciner çiftinin iki çocuğu vardır.

TURGAY CİNER TUTUKLANDI MI?

Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı; Ciner Şirketler Grubu'nun sahibi ve yöneticisi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Park Holding ile holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş şirketlere de kayyum atandı.