Turizmde 'Z Kuşağı' devrimi: Tatil rotasını güneş değil, spor salonu belirliyor

Dünya genelinde turizm alışkanlıkları, genç nesillerin öncelikleriyle birlikte köklü bir değişimden geçiyor. Özellikle 18-30 yaş aralığındaki bireylerin tatil anlayışı, artık "dinlenme ve aşırı tüketim" odaklı olmaktan çıkıp "fiziksel performans ve zihinsel sağlık" eksenine kayıyor. Yapılan kapsamlı bir kamuoyu araştırmasına göre, Z kuşağı temsilcilerinin üçte biri tatil planlarını yaparken fitness hedeflerini listenin en başına koyuyor. Araştırma sonuçları, bu yaş grubundaki her 10 kişiden birinin, konaklayacağı yerin spor salonu kapasitesini, bölgenin hava durumundan daha fazla önemsediğini kanıtlıyor.

TATİL ÇANTASINDA GÜNEŞ KREMİ YERİNE KOŞU AYAKKABISI

Gençlerin seyahat alışkanlıklarını analiz eden veriler, "hareket halindeki nesil" profilini net bir şekilde çiziyor. Katılımcıların %45'i, tatil hazırlığı yaparken bavulundaki en kıymetli alanı koşu ayakkabıları ve spor ekipmanlarına ayırdığını belirtiyor. Egzersiz rutinlerini tatilde de sürdürmek, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda yeni yerler keşfetmenin bir yöntemi olarak görülüyor. Araştırmaya katılanların %44'ü, yeni bir kenti tanımanın en iyi yolunun o kentin sokaklarında 10 kilometrelik bir koşu yapmak olduğunu savunuyor.

ZİHİNSEL ESENLİK VE RUTİNİ KORUMA İSTEĞİ ÖN PLANDA

Fitness odaklı tatil tercihlerinin arkasında yatan temel motivasyon ise zihinsel sağlık. Katılımcıların %33'ü, tatilde egzersiz yapacak bir yer aramasının ana nedenini "zihinsel esenlik" olarak tanımlıyor. Spor yapmak, sadece formda kalmak için değil; tazelenmek, enerjik hissetmek ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşırken kazanılan sağlıklı rutinleri kaybetmemek için tercih ediliyor. Uzmanlar, gençlerin tatili bir "boş verme" dönemi olarak değil, kendilerini geliştirme ve hedeflerine odaklanma süreci olarak gördüğüne dikkat çekiyor.

FİTNESS TURİZMİ EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Spor odaklı tatil anlayışı, turizm ekonomisinde de yeni bir pazar yaratmış durumda. Araştırmaya katılan Z kuşağı temsilcilerinin %57'si, yakınında kaliteli bir spor salonu bulunan konaklama tesisleri için daha fazla ücret ödemeye razı olduklarını ifade ediyor.

Konaklama tercihlerinde "spor salonu" filtresini kullananların oranı %34'e ulaşırken; HYROX etkinlikleri, maratonlar ve spor kampları (retreat) gibi spesifik organizasyonlar için yapılan harcamalar da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Veriler, spor odaklı seyahat eden gençlerin bu tür geziler için yılda ortalama 335 sterlinlik ek bir bütçe ayırdığını gösteriyor.