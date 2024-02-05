Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun hayatı...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:40

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:40

Türkiye'den dünya sahnesine adını altın harflerle yazdıran moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu son günlerde sıkça gündeme geliyor. Son olarak şarkıcı Doja Cat ödül törenine yüzünde Türk modacının dövmesiyle katılınca, ünlü tasarımcı gündem konusu oldu. Peki Dilara Fındıkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun hayatı...

DİLARA FINDIKOĞLU KİMDİR?

Kayserili anne ve babanın kızı olarak 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, Lise eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’da yaşamıştır. Ardından üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitmiş ve dünyanın en prestijli okullarından, Londra’da Central St. Martins’te moda tasarımı okumuştur.

Dilara Fındıkoğlu'nun kariyeri, üniversite mezuniyetiyle birlikte hızlıca yükselmeye başlamıştır. Okulun mezuniyet defilesi olduğu dönemde okuldan 125 kişinin mezun olması ancak sadece mezun olanlardan 30 – 40 civarında kişinin defileye katılması sonucu Dilara Fındıkoğlu yaptığı ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Defileye katılamayan diğer mezunları toplamış ve kendisinin öncülüğünde o şovu protesto etmek amaçlı alternatif bir defile hazırlamıştır. Kısa sürede tüm basının dikkatini çekmiş ve bir anda ismini duyurmayı başarmıştır. Her ne kadar yaptığı bu protesto ile ismini duyursada daha sonra yapmış olduğu tasarımları ile dünyanın neredeyse en ünlü isimlerinin tasarımcısı olmayı başarmıştır.

Günümüze kadar Rihanna, Madonna, Lady Gaga, FKA twigs, Lorde, Natalia Vodianova, Game of Thrones dizisinin yıldız oyuncusu Lena Headey (Cersei Lannister) ve daha bir çok ünlü isim için tasarımlar hazırladı ve onlarla çalıştı. Dilara Fındıkoğlu'nun ünü, dünyaca ünlü isimlerin Fındıkoğlu'nun tasarımlarını giyerek moda dünyasında isminin daha geniş kitlelere duyurulmasında etkili oldu. Genç tasarımcı, cesur ve özgün tasarımlarıyla tanınırken, kıyafetlerini giyenlerin kendilerini onun dünyasının bir parçası olarak hissetmelerini sağladı.



