Şarkıcı Doja Cat ödül törenine yüzünde Türk modacının dövmesiyle katıldı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:49

Güncelleme: 05.02.2024 - 12:49

Geçtiğimiz gece düzenlenen 66. Grammy Ödül Töreninde Taylor Swift, Miley Cyrus ve Billie Eilish gibi hepimizin yakından tanıdığı isimler ödüllerine kavuştu.

En İyi Pop Solo Performansı, En İyi Melodik Rap Performansı ve En İyi Rap Şarkısı ödüllerine aday gösterilen isimlerden biri de Doja Cat oldu. Fakat ünlü şarkıcı hit olan birçok şarkısına rağmen aday gösterildiği hiçbir ödülü kazanamadı.



Asıl dikkat çeken ise her zamanki dekolteli kıyafetlerinden çok sanatçının giydiği tasarım elbisenin bir Türk- İngiliz tasarımcıya ait olmasıydı.

Şarkıcı vücudunun her yerindeki çok sayıda geçici dövmeyi göstermesine olanak tanıyan şeffaf, straplez bir elbise giydi.

Üstüne üstlük, Doja Cat elbisenin sahibi tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nın ismini alnına yazdırınca ilgi odağı oldu.