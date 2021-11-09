Türkan Şoray'dan hastanede tedavi gören Fatma Girik'e ziyaret
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Girik'in yakın dostlarından olan Türkan Şoray da hastanede tedavi gören arkadaşını ziyaret etti. Son olarak Girik'in kardeşi Günay Girik yaptığı açıklamada, "Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.
Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen sanatçı Fatma Girik'in iyileşme süreci devam ediyor.
Son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray da dostlukları uzun yıllar öncesine dayanan Girik'i hastanede ziyaret etti.
Ünlü sanatçıların fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
"ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ve sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirtmişti.
Günay Girik, şöyle konuşmuştu
"Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz" demişti.
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