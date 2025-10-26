Avrupa ülkelerinde kış mevsimine girerken saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması kalktı mı, ne zaman kalktı?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla faydalanmak için uygulanan yaz saati sistemi Türkiye'de 2016 yılında kalıcı hale geldi. Bu nedenle saatler ileri ya da geri alınmayacaktır. Türkiye'de yaz saati uygulaması kalıcı hale geldi.

Türkiye yıl boyunca UTC+3’te kalıyor, kış saati geçişi yok.

SAAT UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?

14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Ekim 2016’da saatlerin geri alınması uygulaması yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye’de yaz saati uygulaması sürekli hale getirilmişti. 2025 yılı itibarıyla bu karar hâlâ geçerli; dolayısıyla Türkiye’de saatler geri alınmayacak ve kış saati uygulamasına geçilmeyecek.

AVRUPA'DA KI Ş SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa ülkelerinde kış mevsimine girerken saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyor; bu yıl da Avrupa'da saatler 26 Ekim Pazar gecesi 03.00’te geri alınacak, benzer şekilde ABD’de ise bu değişiklik 2 Kasım Pazar sabahı gerçekleştirilecek.

Yaz saati ülkesinde Mart ayının son Pazar günü saatler ileri alınır, kış saati için ise Ekim ayının son Pazar günü saatler geri alınır.

Örneğin 2025 için: Avrupa’da saatler 30 Mart 2025 tarihinde ileri alınmıştı.

Saatleri geri alma tarihi de 26 Ekim 2025 Pazar olarak duyurulmuş durumda.