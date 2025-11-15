Türkiye'nin en geç hasat noktası! 6 aylık emek yüz güldürdü

Türkiye'nin şeker pancarı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yozgat'ta üreticilerin pancar mesaisi sürüyor. Yaklaşık 6 ay önce toprakla buluşturulan tohumlar, hasat döneminin başlamasıyla birlikte sökülüyor. Türkiye'nin en geç hasat noktalarından birisi olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçiler tarlalardaki pancarları sökmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 aylık emeğin ürünü olan pancarlar, sökülerek bölgedeki şeker fabrikalarına taşınıyor. Çiftçilerin zorlu mesaisi dron ile görüntülendi.

Sorgun ilçesinde pancar üretimi yapan çiftçi Durak Altan, pancar üretiminin meşakkatli bir süreç olduğunu belirterek, "Pancar genelde mart ayı sonu veya nisan ayında ekilir. Yağmur almazsa çıkım suyu verir. Yağmur olursa çıkım suyu istemez. Ondan sonra çapasını yapar, ot ilacını atarız. Bahar gübresine atar, ondan sonra Allah'a teslim ederiz. Hasat eylül ayı sonunda başlıyor. Bunlar toplanıp römorklara yükleniyor. Şeker fabrikasında sıraya giriyoruz" dedi.