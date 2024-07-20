Türkiye'den dünyaya! En popüler salatalar sıralamasında Türk mutfağı damgası
Taste Atlas'ın en popüler salatalar listesinde Türkiye'den bir lezzet yer alıyor, dünya çapında sağlık ve damak tadını bir araya getiriyor. Bu liste, Türk mutfak kültürünün uluslararası alandaki etkisini ve popülerliğini gösteriyor...
Taste Atlas, dünya genelindeki en popüler salataları sıraladı ve Türkiye'den bir salata, bu prestijli listeye girmeyi başardı. Türk mutfak kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan bu salata, hem sağlık hem de lezzet açısından dikkat çekiyor. Listeye giren bu Türk salatası, hem geleneksel hem de modern tariflerle dünya çapında tanınıyor ve seviliyor. İşte, Taste Atlas'ın açıkladığı en iyi 10 salata...
1-COLESLAW
Amerikan yemeği olan lahana salatası, Hollandaca koolsla teriminden gelir ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilir. İlk olarak 1800'lerde Hollandalı yerleşimciler tarafından New York'ta kuruldu.
2-SEZAR SALATA
İkonik Sezar salatası, adını Cesare (Caesar) Cardini'den aldı. Cesar Cardini, San Diego'da yaşayan ancak Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal eden bir İtalyan göçmen.
3-HORİATİKİ SALATA
Köy salatası veya horiatiki, Yunanistan'ın ulusal yemeğidir ve dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşur.
4-CAPRESE SALATA
Canlı renkleri ve Napoli mutfağının gerçek bir klasiği olan Caprese, dünya çapında en sevilen salatalardan biri.
5-MAKARNA SALATASI
Hawaii'de makarna salatası, sütle inceltilmiş mayonezle süslenmiş dirsek makarnadan oluşan hafif keskin, tatlı ve soğuk bir salatadır.
6- SOM TAM
Som tam, çoğunlukla Tayland'ın kuzeydoğu kısmıyla (Isaan) ilişkilendirilen yeşil bir papaya salatasıdır, ancak ilk kez Laos'ta ortaya çıktığı da sıklıkla öne sürülür.
7-FATTUŞ
Fattuş, temel olarak geleneksel pide ekmeğinden yapılan, diğer malzemelerin üzerine konulduğu basit bir salatadır.
8-OLIVIER SALATA
Olivier salatası, bir Rus salatasıdır ve genellikle doğranmış sebzeler, et ve mayonezden yapılır.
9-KISIR
Klasik Türk salatası, ince bulgur, domates, nane, sarımsak, maydanoz ve limon suyu veya nar ekşisi ile yapılır. Salatayı daha baharatlı hale getirmek için genellikle kimyon ve kırmızı pul biber eklenir. Limon suyu Türkiye'nin kuzeybatısında yaygın olarak kullanılırken, nar ekşisi güneydoğusunda daha popülerdir. Büfeler ve mezeler için idealdir, ancak garnitür olarak da sıklıkla kullanılır. Servis tipik olarak soğuk veya oda sıcaklığında yapılır.
10-TABULE
Tabbouleh, genellikle salata olarak adlandırılan Lübnan'ın ulusal yemeğidir ve temel olarak taze, ince kıyılmış maydanoz yaprakları, zeytinyağı, bulgur ve doğranmış nane yaprakları kullanır. Tabbouleh'de kullanılan yiyilebilir bitkiler, Orta Çağ'dan beri Araplar tarafından tüketildiği dağlık Lübnan ve Suriye'den geliyor. Bazen pide, babagannuş veya humus ile meze olarak sunulur. Kırmızı domates, doğranmış salatalık, taze limon suyu ve kıyılmış soğan, salatayı keskinleştirir. Tabbouleh'i servis yapmadan önce birkaç saat soğutmak tadını artırır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- Metin Akpınar'ın kızından açıklama: 'Dava açacağım'
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Kuzey Kıbrıs'ta Erdoğan'a açık çağrı
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı