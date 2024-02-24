Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var
Tasteatlas dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. Türkiyeden listeye giren Gaziantep dokuzuncu sırada yer alırken İtalya'dan dört şehir birden listeye girdi.
10- ENDONEZYA/BANDUNG
9- TÜRKİYE/GAZİANTEP
8- İTALYA/TORİNO
7- ÇİN/HONG KONG
6- JAPONYA/OSAKA
5-JAPONYA/TOKYO
4- AVUSTURYA/VİYANA
3-İTALYA/NAPOLİ
2- İTALYA/BOLONYA
1-İTALYA-ROMA
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