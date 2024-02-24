Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2024 Cumartesi, 12:42
Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

Tasteatlas dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. Türkiyeden listeye giren Gaziantep dokuzuncu sırada yer alırken İtalya'dan dört şehir birden listeye girdi.

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

10- ENDONEZYA/BANDUNG

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

9- TÜRKİYE/GAZİANTEP

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

8- İTALYA/TORİNO

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

7-  ÇİN/HONG KONG

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

6- JAPONYA/OSAKA

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

5-JAPONYA/TOKYO

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

4- AVUSTURYA/VİYANA

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

3-İTALYA/NAPOLİ

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

2- İTALYA/BOLONYA

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

1-İTALYA-ROMA

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