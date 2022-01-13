Twitter Leman Sam'ın paylaşımını kaldırdı

13 Ocak 2022 Perşembe, 13:19

Geçen gün Bahçeşehir'de arabasını bilinçli olarak köpeklerin üzerine süren Katarlı olduğu iddia edilen bir sürücü hakkında atılan paylaşımı alıntılayarak 'soysuz Araplar' ifadelerini kullandığı paylaşım internette büyük tepkilerle karşılaştı.

Leman Sam, attığı tweet'te önceden Araplar'a karşı olan tepkisi olduğunu belirttiğinde linç edildiğini belirterek, "Yıllar önce bu soysuz Araplar'a tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı.





Fakat bu paylaşımıyla da tepki almaktan kaçınamadı. Birçok Twitter kullanıcısı Sam'ı ırkçılıkla suçlayarak 'kötü kalpli ve vicdansız' olarak tanımladı. Büyüyen tepkiler üzerine Twitter, paylaşımı silme kararı aldı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Sam, paylaşımına gelen tepkilere cevaben bir din ve ırkı hedef almadığını belirterek "Tweet’i izlediğim bu video üzerine attım. Çocuklara hayvanlara yeşil alanlara yapılan her türlü hainlikler karşısında, hangi ülke veya ırk olursa olsun tepkim aynıdır. Bu kez katarlı idi. Bir dini ve ırkı hedef almam. İlk kez böyle bir mesaj atmadım. Genelleme yapmam yanlış olabilir" şeklinde yeni bir paylaşımda bulundu.