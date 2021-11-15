UNESCO, Aşık Veysel ile Süleyman Çelebi'yi anma programına aldı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), halk ozanı Aşık Veysel'i ve Mevlit'in yazarı Süleyman Çelebi'yi, anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO'nun 2023 yılı anma programında, duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan dünya çapında bir halk ozanı olan Aşık Veysel, ölümünün 50. yılında yer alacak.
UNESCO'nun Paris'te düzenlenen 41. Genel Konferansı'nda alınan kararla anma ve kutlama yıl dönümlerine Türkiye'den dahil edilen bir diğer değer ise Süleyman Çelebi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun girişimleriyle alınan kararla, halk arasında Mevlit olarak anılan Vesiletü'n-Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi, ölümünün 600. yılı olan 2022'de anılacak.
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