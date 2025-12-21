Ünlü model Anok Yai sessizce mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Dünyaca ünlü süper model Anok Yai, uzun süredir sessizce mücadele ettiği ciddi sağlık sorununu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Kısa süre önce Moda Ödülleri’nde “2025 Yılın Modeli” seçilen 28 yaşındaki podyum yıldızı, doğuştan gelen ve kalbini aşırı çalıştırarak akciğerlerinde ciddi tahribata yol açan bir hastalık teşhisi aldığını açıkladı.

Mısır doğumlu ABD’li model, sosyal medya hesabından hastanede geçirdiği sürece ait fotoğraf ve videolar paylaşarak, “Geçen yıl boyunca bu sessiz mücadeleyi verdim. Tesadüfen, kalbimi aşırı çalıştıran ve akciğerlerimi yavaş yavaş yok eden doğuştan gelen bir kusurum olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.





Başlangıçta fark edilmesi zor belirtilerle ortaya çıkan rahatsızlığın zamanla ağırlaştığını belirten Yai, uzun süren öksürük, göğüs ağrısı, kanlı öksürük nöbetleri ve nefes darlığı gibi ciddi semptomlar yaşamaya başladığını söyledi.

“Her zaman herkesten daha çok çalışabileceğimi ve daha güçlü olduğumu düşünürdüm. Ancak evrenin sizi yavaşlatmasının ve uyandırmasının bir yolu var” diyen ünlü model, yakın zamanda büyük bir robotik toraks cerrahisi geçirdiğini ve ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.

Robotik toraks cerrahisi, hastalıklı akciğer dokusu ile çevresindeki lenf düğümlerinin çıkarılmasında kullanılan ileri düzey bir cerrahi yöntem olarak biliniyor. Anok Yai’nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.